В Нижнем Тагиле ушла из жизни Изольда Высоцкая, первая жена поэта Владимира Высоцкого. Об этом сообщается на странице Нижнетагильского драматического театра во "ВКонтакте".
"Нет слов, чтобы описать наше горе. Этим утром ушла из жизни народная артистка России Иза Высоцкая. Прощайте, удивительная, блистательная Иза Константиновна!" — говорится в сообщении драмтеатра.
Как пишет местная "Комсомольская правда" со ссылкой на коллег артистки в театре, Изольда Высоцкая скончалась у себя дома утром в пятницу, 20 июля. Вероятная причина смерти — проблемы со здоровьем.
"Это не был несчастный случай. В этом сезоне она полноценно работала. В последний раз наш коллектив виделся с ней 19 июня на закрытии сезона на общем собрании коллектива", — рассказал коллега артистки.
В театре добавили, что в минувшем сезоне 81-летняя Изольда Высоцкая выходила на сцену, несмотря на проблемы со здоровьем.
Дата и место прощания с Изольдой Высоцкой будут объявлены позже.
Изольда Высоцкая училась в Школе-студии МХАТ, которую окончила в 1958 году. Выходила на сцену в разных городах СССР, а с 1970 года работала в Нижнетагильском драматическом театре. Ее брак с Владимиром Высоцким продлился пять лет, с 1960 по 1965 год.
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