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6337 новых квартир построили в Алтайском крае за шесть месяцев текущего года, сообщает "Алтайская правда" со ссылкой на данные Алтайкрайстата.
Общая площадь этого жилья составила 394,9 тысячи квадратных метров. Отмечается, что данный показатель превышает прошлогодние значения за аналогичный период в 1,7 раза.
В целом увеличение ввода жилья зафиксировано в 30 муниципальных районах и семи городских округах края.
В Барнауле было построено 293,1 тысячи квадратных метров жилья, что в 2,1 раза больше, чем в первом полугодии 2017 года.
Комментарии
Цифры, цифры, цифры. А как насчет цифр о том сколько из этим тысяч это МИКРОРАЙОНЫ многоэтажных бетонных коробок аля 70-е и сколько КВАРТАЛОВ современного мало и среднеэтажного жилья. Только не надо говорить что второй тип жилья относится к элитному, это ложь.
А где людей взять для заселения?
Тыща квартир в месяц, грубо говоря за 10лет больше 100000квартир на которые в среднем понадобится 200000 человек, наш ждёт строительный колпас. И обесценивание недвижимости такими темпами.
Люди станут ещё беднее
Дуйся дуйся пузырь, набирай силу. Цена, не скромничай, давай вверх по экспоненте.....Становись пузырищем
и сколько КВАРТАЛОВ современного мало и среднеэтажного жилья.
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не понимаю сарказм. кто-то ограничивает в выборе жилья? разве не спрос определяет предложение? разве на рынке отсутствуют малоэтажные предложения ?