Сегодня студенты, которые получили образование в Барнаульском филиале Финансового университета при Правительстве РФ, — востребованные и высококвалифицированные специалисты на рынке труда в сфере финансов, учета и управления. Выпускники этого вуза имеют все возможности для построения успешной карьеры – выбранные ими специальности престижны и возглавляют рейтинги самых популярных и высокооплачиваемых профессий в нашей стране. Правильно выбранное учебное заведение – это действительно успешное будущее.
"Люблю свой вуз! Всегда была отличницей. За успешную учебу получала по несколько видов стипендий, — рассказывает Валентина Горшенева, выпускница 2018 года, направление подготовки "Менеджмент", профиль "Финансовый менеджмент". — При содействии Барнаульского филиала Финуниверситета на выпускном курсе у меня была возможность пройти практику в Министерстве экономического развития Алтайского края. Сегодня, получив диплом с отличием, поступаю в магистратуру в свой родной вуз".
Студенты вуза во время обучения постоянно чувствуют поддержку университета – помощь в организации прохождения практики, содействие в успешном трудоустройстве и т.д. И это очень важно – многие выпускники других учебных заведений после получения диплома нередко с трудом находят работу или вынуждены соглашаться на должности с низким уровнем заработной платы. В случае с выпускниками Финуниверситета все иначе.
"Я окончила Барнаульский филиал Финуниверситета по направлению подготовки "Экономика", профиль "Финансы и кредит". Горжусь своим дипломом с отличием. Сегодня являюсь сотрудником ПАО "РОСБАНК". Всегда буду вспоминать вуз с благодарностью", — говорит Екатерина Медведева, выпускница 2018 года направления подготовки "Экономика", профиль "Финансы и кредит".
Напомним, что учредителем вуза является Правительство Российской Федерации, что означает, прежде всего, надежность. В следующем году университет отпразднует свое 100-летие, а филиалу в Барнауле уже более 50 лет (был создан как "Всероссийский заочный финансово-экономический институт", затем преобразовался в "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации"). За это время была создана стабильная и эффективная система подготовки высококвалифицированных специалистов в области управления, экономики и финансов. Выпускники вуза являются его настоящей гордостью и даже "визитной карточкой".
"На выпускном курсе, при содействии вуза, проходила практику в Комитете по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула, — поделилась Ирина Катаева, выпускница 2018 года направления подготовки "Экономика", профиль "Финансы и кредит". — После окончания филиала меня пригласили в Комитет на постоянную работу. Спасибо вузу за знания и подготовку, благодаря которым трудоустройство в такие "солидные" организации становится реальным даже для "вчерашних" выпускников".
Между тем абитуриенты-2018 еще успевают подать документы в Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ – приемная кампания продолжается. Вуз предлагает обучение по очной, заочной и вечерней форме, также есть бакалавриат и магистратура. Предусмотрено обучение за счет средств федерального бюджета или получение высшего образования на платной основе. Также у университета есть свое общежитие, возможность активного участия в жизни студенческого сообщества.
"Летом 2018 года я стала участницей международного молодежного форума "Алтай. Точки роста" с авторским проектом по финансовой грамотности среди молодежи. Трудно переоценить тот опыт, который получают молодые люди на мероприятиях подобного уровня. Благодарю родной вуз за финансовую поддержку участия, а также глубокие знания, помогающие творить, придумывать, проектировать и выдерживать серьезную конкуренцию", — говорит Анастасия Шатохина, студентка 3-го курса направления подготовки "Экономика", профиль "Финансы и кредит".
Хочешь быть успешным и востребованным в своей профессии? Тогда тебе в Финансовый университет при Правительстве РФ в Барнауле — фундамент будущего закладывается здесь.
Барнаульский филиал Финансового университета при Правительстве РФ:
г. Барнаул, просп. Ленина, 54
Тел.: 8 (3852) 569-269, 569-270
Сайт: barnaul.fa.ru
E-mail: barnaul@fa.ru
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