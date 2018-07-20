Жители трех отдаленных поселков Алтайского края смогут проголосовать на выборах губернатора досрочно. Начнется досрочное голосование 19 августа, а сами выборы состоятся 9 сентября 2018 года.
"Это село Кедровка Ельцовского района, поселки Генералка и Тигирек Краснощековского района Алтайского края, которые находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах. Транспортное сообщение с данными поселками отсутствует или затруднено, что не позволяет провести досрочное голосование по избирательному участку в целом", — прокомментировали в избирательной комиссии Алтайского края.
В избиркоме уточнили, что досрочное голосование может быть проведено по решению территориальной избирательной комиссии в период с 19 августа по 8 сентября 2018 года.
Напомним, что эти населенные пункты традиционно голосуют на выборах досрочно. Так, например, было в марте 2018 года на выборах президента РФ.
Комментарии
Ну это хорошо, выборы важные. Нужно чтобы все могли отдать свой голос за наиболее сильного кандидата.
Халочка, и это явно не Петрович, особенно когда он проговорился о пенсионном грабеже.