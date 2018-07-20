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Администрация города Барнаула сообщила, что власти не отказываются от идеи введения системы оплаты проезда в общественном транспорте банковскими картами, как об этом говорят перевозчики. При этом в мэрии не уточняют, когда именно такая система будет введена.
Ранее Amic.ru со ссылкой на нескольких барнаульских перевозчиков сообщал, что идее городских властей о введении системы оплаты проезда в общественном транспорте Барнаула картой Сбербанка пока так и не удалось сбыться. Перевозчики сообщают, что виной тому устаревшие в техническом плане валидаторы. В мэрии краевой столицы дали по этому поводу развернутый комментарий.
Так, в МУП "Центртранс" города сообщили, что проработана техническая возможность оплаты проезда при помощи бесконтактных банковских карт. В настоящее время комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула разработан проект постановления, после утверждения которого появится возможность внедрения банковских карт в общественном транспорте. При этом в мэрии отметили, что они изначально не обозначали никаких сроков внедрения этой системы. ПАО "Сбербанк" еще предстоит выиграть право рассчитывать пассажиров по своим банковским картам на конкурсной основе.
Кроме того, в администрации Барнаула опровергли заявление перевозчиков о том, что проект застопорился из-за того, что валидаторы, закупленные мэрией для электронной системы, просто не соответствуют техническим характеристикам и не предназначены для того, чтобы считывать банковские карты нового образца, поддерживающие услугу NFC (оплата через касания картой платежного терминала).
"Транспортные терминалы модели NewPos 8110 и NewPos 8120R, которые используются в рамках электронной системы оплаты и учета проезда города Барнаула, способны принимать оплату через бесконтактные банковские карты. В банковских картах используется бесконтактный чип, который также используется в электронных средствах платежа – транспортные карты, брелоки, браслеты. Поэтому для транспортного терминала нет разницы между транспортной картой и бесконтактной банковской картой. Технология NFC используется для оплаты проезда при помощи различных гаджетов, например, смартфона. При этом указанные модели терминалов поддерживают и данную технологию", — сообщили в мэрии города.
Что касается повышения платы за аренду валидаторов для перевозчиков, то в профильном комитете администрации также дали развернутый комментарий по этой теме. Так, в соответствии с постановлением администрации города от 26.10.2016 №2118 "Об утверждении Положения об электронной системе оплаты и учета проезда на автомобильном транспорте и городском наземном электрическом транспорте по маршрутам регулярных перевозок города Барнаула", перевозчики обязаны оснастить все транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и багажа по обслуживаемому маршруту, транспортными терминалами.
Средняя стоимость одного транспортного терминала с учетом программного обеспечения составляет 35 тысяч рублей. Если перевозчики не могут приобрести их за собственные средства, то МУП "Центртранс" предоставляет альтернативный вариант оснащения транспортных средств транспортными терминалами – аренду. Стоимость аренды одного транспортного терминала составляет всего 250 рублей в месяц и не менялась с декабря 2016 года, когда система была введена.
Отметим, что с 1 августа 2017 года жители города Бийска упростили себе проезд в автобусах и трамваях. Проект власти наукограда реализовали совместно с платежными системами "Золотая Корона", Сбербанк, Mastercard и ООО "Норд". Также такая система уже действует во многих городах Сибирского федерального округа.
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