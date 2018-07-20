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Барнаульцы обсуждают в социальных сетях сообщение о появлении неприятного запаха в одном из спальных районов города.
Заметка о зловонии в ночное время опубликована в сообществе Barnaul 22.
"Уже не первый раз ночью на улице Лазурной стоит сильный запах, из-за которого невозможно уснуть. Тянет эта вонь с улицы, поэтому окна все закрыты, но, несмотря на это, все равно запах остаётся", — отмечает автор сообщения.
По его словам, неприятный запах чувствовался минувшей ночью примерно с 00 часов до трех ночи.
Другие горожане отмечают, что зловоние ощущается и в иных районах краевой столицы.
Комментарии
Это с очистных сооружений когда северный ветер. Ехал на 113 автобусе в понедельник, была сильная вонь в районе аэропорта до кп на Трактовой.