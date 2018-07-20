Фото: 24.mchs.gov.ru
Группа туристов с Украины попала в непростую ситуацию в горах Алтая — руководитель любителей отдыха в экстремальных условиях получил ушибы при падении.
Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай, в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по телефону международного экстренного реагирования США (911) поступила информация о том, что в Кош-Агачском районе сработал сигнал SOS GPS-трекера с вершины Иикту, принадлежащий руководителю туристической группы из Харькова.
Известно, что группа из восьми участников следовала по маршруту от села Бельтир через несколько перевалов, рек и озер до населенного пункта Тюнгур.
"19 июля от международной службы спасения 911 поступило сообщение о том, что удалось связаться с туристической группой с Украины, по предварительной информации, туристы не терпят бедствия и в помощи не нуждаются. Однако письменного подтверждения этому получено не было, и МЧС России принято решение направить вертолет со спасателями по указанным координатам", — добавляют в МЧС.
20 июля один из участников группы спустился в населенный пункт Бельтир и связался со спасателями по телефону, рассказав, что руководитель группы получил ушибы при падении и нуждается в медицинской помощи.
В данный момент в пешем порядке эвакуировать туриста невозможно. К месту дислокации группы вылетел вертолет МИ-8 с шестью спасателями на борту из Горно-Алтайска.
Эвакуировать туристов планируется сегодня при благоприятных погодных условиях.
Комментарии
А почему на наши налоги спасают хохлов воюющих против Донбасских женщин и детей??
А страховка у них есть?
На Ютубе много видео о путешествиях украинцев по Горному Алтаю по труднодоступным местам. Руководители групп еще в СССР ходили по горам Алтая.
Хохлы просили помощи у международных организаций, почему Россия их спасает???
Потому что русские - не тридварасы. Люди в беде на нашей земле. Что не понятного?
Зачем других-то эвакуировать?Достаточно ушибленного.К другим приставить инструктора.За плату.
в "США (911) поступила информация о том, что в Кош-Агачском районе сработал сигнал SOS GPS-трекера с вершины Иикту, принадлежащий руководителю туристической группы из Харькова"
Неу жели не ясно, что "туристы" там маячки ставили для наших партнеров?! Надо через Лубянку их пропустить...
16.20 а пленный топчихинский Агеев - женщина или ребёнок?