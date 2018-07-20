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Спасатели в Республике Алтай предупреждают о том, что в результате неблагоприятных метеоусловий возможно возникновение чрезвычайных ситуаций в Улаганском районе.
"В Республике Алтай на территории Улаганского района в Чулышманском сельском поселении в результате неблагоприятных метеоусловий наблюдается повышение уровня воды в реке Чулышман, возможно возникновение чрезвычайных ситуаций до муниципального уровня, обусловленных подтоплением пониженных участков рельефа, а также ограничением движения на автомобильных дорогах", — уточняют в МЧС.
Власти и аварийные службы проинформированы об ухудшении погодных условий. Туристам рекомендуют воздержаться от проведения маршрутов в период неблагоприятных метеорологических явлений.
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