Суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Пак Кын Хе еще к восьми годам заключения и назначил штраф в размере около 3 миллионов долларов, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на агентство "Ренхап".
Наказание в виде 6 лет лишения свободы Пак Кын Хе назначено за получение средств из бюджета Национального разведывательного агентства. За это же преступление ей предстоит выплатить штраф почти в 3 миллиона долларов.
Еще к 2 годам заключения Пак Кын Хе приговорена за незаконное участие в назначении кандидатов на выборы от правящей партии. В этот период она была президентом Южной Кореи.
Пак Кын Хе была приговорена к 24 годам тюрьмы в апреле 2018 года. Она обвиняется по 18 пунктам, среди которых коррупция, взяточничество, превышение государственных полномочий и раскрытие государственной тайны.
Парламент в Южной Корее объявил импичмент президенту страны Пак Кын Хе в декабре 2016 года. В немилость она попала после коррупционного скандала вокруг ее подруги Чхве Сун Силь. Президента обвинили в покровительстве подруге.
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