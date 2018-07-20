Фото: airaltay.ru
Дополнительные авиарейсы по маршруту "Барнаул — Москва — Барнаул" вводит компания "Уральские авиалинии", сообщили в пресс-службе барнаульского аэропорта.
Это связано с ростом пассажиропотока и высоким спросом на перелеты.
Так, с 31 июля авиакомпания вводит дополнительную частоту на московском направлении с вылетом из Барнаула по вторникам в 06:35 (время местное). Ранее перевозчик объявил об открытии дополнительных рейсов с 14 июля из Барнаула в столицу по субботам.
Также "Уральские авиалинии" выполняют ежедневные полеты из Барнаула в Москву с вылетом в 07:30. (время местное).
"Дополнительные рейсы позволят пассажирам путешествовать в столицу по удобному расписанию и использовать стыковки в другие города России, ближнего и дальнего зарубежья", — отмечают в аэропорту.
Подробную информацию можно узнать в сети авиакасс "Аэропорт" по телефону 350-353.
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