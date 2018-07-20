Идею Украины минировать Азовское море назвали очередным бредом

Член комитета Госдумы по обороне Иван Тетерин заявил, что предложение бывшего командующего ВМС Украины Сергея Гайдука заминировать Азовское море является очередным бредом, передает "РИА Новости".
"Очередной бред очередного должностного лица. Украина от бессилия, от того, что они ничего не могут сделать, у них одна мысль — чем бы еще насолить", — сказал Тетерин.
По его мнению, такие заявления звучат от бессилия украинских властей и силовых структур.
Ранее Гайдук предложил заминировать Азовское море. По его словам, это позволит предотвратить потери страны от деятельности российских военных кораблей и обезопасит Украину от потенциальной высадки российского десанта.
Также ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал бороться с "незаконным", по его мнению, досмотром российскими пограничниками судов, следующих через Керченский пролив.
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