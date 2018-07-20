Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что ситуация с задержанием в США россиянки Марии Бутиной является фарсом, обвинения против нее незаконны, передает ТАСС.
"Это фарс, это трагедия — то, что они творят. Эти обвинения абсолютно незаконные. Пытаемся оказать помощь, будем требовать, чтобы ее освободили", — сказал Антонов на полях дискуссионного клуба "Валдай".
Ранее сотрудники посольства России в США в своем Facebook сообщили, что находящаяся в следственном изоляторе Бутина "держится бодро", а также "уверена в своей невиновности".
О задержании россиянки Марии Бутиной в США стало известно в понедельник, 16 июля. Американские власти подозревают ее в шпионаже в интересах России, в работе иностранным агентом без регистрации и в налаживании связей в организациях, имеющих влияние на политику США.
Бутина арестована, ей грозит 15 лет лишения свободы.
Комментарии
9 августа 2016 года информационное агентство Bloomberg опубликовало содержимое конфиденциального отчёта Гражданской гвардии Испании, согласно которому арестованный в Испании и приговорённый в конце мая 2016 судом к четырём годам лишения свободы за противозаконные сделки, лидер Таганской ОПГ Александр Романов тесно связан с Торшиным[19].
Торшин, по данным испанской полиции, давал указания членам таганской ОПГ по отмыванию через банки и недвижимость в Испании капиталов, нажитых на преступной деятельности, которой занималась российская ОПГ. Согласно выводам правоохранительных органов Испании, Торшин в структуре ОПГ «стоял выше» предполагаемого лидера ОПГ Александра Романова. Романов называл Торшина «крёстным отцом» и «боссом» и проводил «операции и инвестиции» от его имени.[19][20] При обыске у Романова были также обнаружены два «очень компрометирующие письма» Торшина. Оба письма связаны с рейдерским захватом ЧОП'ом «Афганец» универмага «Москва» в Москве в 2009 году. Первое письмо Торшину написано руководителем ЧОП «Афганец», принадлежащим, как следует из дела, Таганской ОПГ, где он просит вмешаться и защитить от «вооруженных людей», посланных предыдущим собственником торгового центра. Второе письмо — это уже ответ замгенпрокурора РФ Виктора Гриня Торшину, в котором прокурор успокаивает и заверяет политика в том, что в соответствии с его просьбой по защите рейдеров «были приняты необходимые мер
власти США ничё просто так на ровном месте не делают в отличии от наших - им достаточно указания с верху
власти сшп ничего на ровном месте не делают
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В российской тюрьме умер в результате болезни российский гражданин бухгалтер Магницкий.Пиндосские забугорные сенаторы не смогли это стерпеть и произвели на свет акт в результате которого многие российские граждане пожалели,что тот бухгалтер помер.Оно,конечно,бухгалтеры помирают в разных странах,в том числе в тюрьмах,в том числе во время следствия,в том числе даже в пиндосских тюрьмах,равно как в английских и мексиканских.Но то,что бухгалтер помер в российской тюрьме,это переполнило чашу терпения пиндосских сенаторов.