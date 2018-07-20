Подозреваемый в расправе над казахстанским фигуристом Денисом Теном в Алма-Ате принял участие в следственном эксперименте на месте преступления, сообщает "Пятый канал". Видео опубликовало информационное агентство Sputnik.
Прокурор Алма-Аты Берик Жуйриктаев сообщил журналистам, что один из подозреваемых по имени Нуралы Киясов уже дал признательные показания. Его предполагаемого сообщника Армана Кудайбергенова сейчас разыскивают, допрашиваются его родственники и друзья.
Киясов в присутствии адвоката дал признательные показания, однако не смог объяснить мотив преступления.
19 июля двое молодых людей напали на казахстанского фигуриста Дениса Тена. Призер Олимпийских игр заметил злоумышленников, пытавшихся снять зеркала с его автомобиля.
В ходе возникшей потасовки один из преступников нанес спортсмену ножевое ранение в ногу. Молодой человек скончался в больнице от кровопотери.
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