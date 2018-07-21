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Дождливую и ветреную погоду прогнозируют синоптики в Алтайском крае в субботу, 21 июля. Местами пройдут грозы.
"В отдельных районах дождь, гроза, утром местами туман", — информирует региональный Гидрометцентр. Дневные температуры в крае составят +24…+29 градусов, по северо-западу +19...+24 градуса.
Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров.
В Барнауле во второй половине дня дождь, гроза. Днем в краевой столице будет +24…+26 градусов. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду.
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