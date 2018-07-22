В редакцию портала Amic.ru обратилась жительница Новоалтайска Татьяна. Она пожаловалась на водителя автобуса № 205, который курил прямо во время движения и на просьбы пассажиров потушить сигарету ответил отказов и даже пригрозил их высадить.
"Это произошло 17 июля примерно в 17:30. Я ехала домой в Новоалтайск, работаю медсестрой в барнаульской больнице. У меня астма, и когда водитель стал курить при пассажирах и в салон очень тянуло. Я попросила его прекратить, потом ко мне присоединилось еще несколько пассажиров. Но водитель стал кричать, оскорблять нас и пригрозил, что высадит прямо на трассе. Было очень неприятно", — рассказала читательница.
Она добавила, что постоянно ездит на автобусах № 125 и № 205, и курение в салоне там не редкость.
"Для них люди — ходячие пятаки. Они матерятся, подрезают, постоянно по телефону перезваниваются", — добавила Татьяна.
Она записала телефон перевозчика, указанный в салоне, но дозвониться до него не смогла. Перевозчиком является ООО "Трансмагистраль". Дозвониться до перевозчика не смогли и мы.
В Минстройтрансе Алтайского края порталу Amic.ru сообщили, что к ним обращений по работе маршрута № 205 в 2018 году не поступало.
Но там напоминают: федеральный закон запрещает курение табака на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях. Так что курения водителя в автобусе запрещено. Нарушителям грозит дисциплинарная, гражданско-правовая, административная ответственность.
Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль (надзор), в том числе в части курения водителей на рабочем месте является Южно-Сибирское межрегиональное управления государственного автодорожного надзора федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Вот туда и следует сообщать о подобных фактах. Обращения принимают по электронной почте ugadn22@yandex.ru. Также жалобу можно написать лично в самом управлении по адресу Барнаул, Павловский тракт, 209А. Специалист по данному вопросу проводит прием в среду с 10 до 12 часов (предварительно уточнить информацию можно по телефону приемной (3852) 55-75-27). Однако телефонные обращения здесь не принимают.
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