Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко предложила вернуть управление спорта и молодежной политики Алтайского края в состав регионального Минобразования. Данное пожелание было озвучено 19 июля в ходе совета ректоров вузов Алтайского края, на котором присутствовал врио губернатора Виктор Томенко.
Мероприятие прошло накануне в стенах Алтайского госуниверситета. Каждый из руководителей вузов высказывал свое видение проблем высшей школы. В их числе — укрепление материально-технической базы университетов, сохранение и закрепление на местах молодых ученых, принятие концепции непрерывного образования, выработка механизма финансовой поддержки кадров, открытие новых диссоветов, стимулирование разработок и исследований, обеспечение квалифицированными кадрами экономики региона.
Одно из наиболее конкретных предложений прозвучало от ректора АлтГПУ Ирины Лазаренко. Она попросила врио губернатора перераспределить полномочия между ведомством Елены Лебедевой и Александра Жидких. По мнению г-жи Лазаренко, сегодня работа управления спорта и молодежной политики по многим направлениям дублирует действия Минобра. Более того, происходит наслоение, по сути, одних и тех же мероприятий. Так, по подсчетам руководства педвуза, в 2017 году было проведено 81 мероприятие сверх плана — они были заявлены как по Барнаулу, так и в целом по Алтайскому краю. "Нашим студентам просто некогда учиться", — резюмировала ректор.
По оценке Ирины Лазаренко, для того, чтобы повысить эффективность работы в части образования и молодежной политики, необходимо вновь подчинить управление под началом Елены Лебедевой краевому Минобру.
Напомним, действующий начальник управления спорта и молодежной политики Алтайского края Елена Лебедева, несколько неожиданно назначенная на эту должность в середине 2016 года, неоднократно подвергалась критике со стороны журналистского сообщества. СМИ указывали, что в первую очередь г-жа Лебедева не слишком компетентна в спорте, а ее знания и опыт в молодежной политике недостаточны для успешного руководства новым управлением. Заметим, Елена Лебедева не имеет министерского поста, равно как и не входит в состав членов регионального кабмина.
Как уже сообщалось, с 1 июля 2016 года в Алтайском крае появилась новая структура в системе исполнительной власти — управление спорта и молодежной политики. Оно "выросло" из управления по физической культуре и спорту, параллельно получив часть полномочий от тогда еще Главобразования в сфере молодежной политики (ныне — Минобр). Укрупнение ведомств было связано с переходом на правительственную модель с 1 января 2017 года.
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Комментарии
Уж как вы не садитесь,все в музыканты не гадитесь))))
Очередной бред. ещё не совсем добили спорт на Алтае?
Да, уж - как с таким кругозором тетя ректором стала?!