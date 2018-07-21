Фото: avito.ru
Кирпичный коттедж площадью 268 квадратных метров на участке в 15 соток продают в барнаульском поселке Лебяжье за 7,49 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
В доме имеется два этаже и подвал. На первом уровне расположены: прихожая, холл, санузел, кабинет, каминный зал, кухня-столовая, сауна.
На втором этаже: холл с выходом на открытую террасу, три спальни, совмещенный с ванной санузел.
В подвале дома находятся четыре помещения свободного назначения.
На участке имеется два гаража, дровяник, баня с комнатой отдыха, камином и дубовой купелью, а также помещение свободного назначения.
Придомовая территория и дорожки вымощены тротуарным камнем.
Комментарии