В Барнауле с 23 июля начнут работы по ремонту букв "БАРНАУЛ" в Нагорном парке краевой столицы, работы планируется завершить до 6 августа, сообщается на официальном сайте города.
Планируется произвести очистку металлических конструкций пескоструйным аппаратом, а также заменить части конструкций, пораженные коррозией, с последующим покрытием их грунтовкой. В дальнейшем будет произведена покраска букв финишным покрытием.
Семиметровые буквы "БАРНАУЛ", которые стали одним из символов города, были введены в эксплуатацию в 1997 году. Ежегодно конструкцию обновляли, покрывая краской. Происходит это в рамках весеннего месячника санитарной очистки.
Также, как отмечается, в ближайшее время будет проведен косметический ремонт стелы "Барнаул" на въезде в город со стороны нового моста.
Ранее обновили еще один объект с именем Барнаула: покрасили буквы на развязке Павловский тракт — улица Малахова, установленные в 2016 году.
"Таким образом все три объекта с именем краевой столицы будут приведены в порядок", — подчеркивают в администрации города.
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