ФСИН начала проверку после публикации видеозаписи с пытками

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области начало внутреннюю проверку из-за видеозаписи с пытками заключенного, говорится в сообщении ведомства.
На видео люди в форме сотрудников ФСИН избивают человека. В помещении присутствует порядка 10 человек. Двое тянут за заломленные за спину руки мужчины, на которого надеты наручники. В это же время другие бьют его резиновой дубинкой по пяткам. Одновременно мужчине льют воду из ведра на голову, накрытую полотенцем, чтобы тот захлебывался. Несмотря на крики, пытки продолжаются на протяжении 10 минут видеозаписи.
"В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной из исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка. По результатам проверки будет принято решение о привлечении виновных лиц к ответственности", — говорится в сообщении.
Как сообщается, заключенный, которого пытают сотрудники ФСИН, — Евгений Макаров. По словам Макарова, конфликт с сотрудниками колонии у него возник в штрафном изоляторе. 29 июня, вернувшись с прогулки в камеру, он увидел, что в камере прошел обыск, в ходе которого сотрудники ФСИН выкинули на пол письмо его матери, хранившееся между страниц Библии. После этого Макаров вступил в словесную перепалку с сотрудниками колонии. Через несколько часов сотрудники ФСИН вывели его в класс воспитательной работы, где начали пытки.
Комментарии
Твари в погонах.....
Преступление
Правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело, не обнаружив превышения должностных полномочий после просмотра видеозаписи, — сообщает РБК.
Вот оно как, хлопцы свой долг исполняют!!!