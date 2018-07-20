Названы основные подозреваемые по делу о госизмене в "Роскосмосе"

Основными подозреваемыми по делу о государственной измене в "Роскосмосе" проходят сотрудники головного научного института отрасли — ЦНИИмаша, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник, знакомый с расследованием.
Отмечается, что директор информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон пока рассматривается как лицо, которое "могло знать о ситуации".
"Основные обыски проходят в ЦНИИмаше. Именно ряд сотрудников предприятия и их рабочие места в первую очередь проверяются следственными органами. В кабинете Дмитрия Пайсона обыски идут по той причине, что он был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми", — рассказал источник.
По его словам, в бывшем руководстве "Роскосмоса", экс-глава госкорпорации Игорь Комаров, при котором Пайсон получил должность, не допускал того к секретной информации.
"В круг его обязанностей доступ к такой информации не входил", — отметил источник.
Как сообщалось ранее, западные спецслужбы получили результаты наработок российской промышленности в части гиперзвуковых разработок под грифом "Совершенно секретно".
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