Дельфины — удивительные животные. Те, кто хоть раз общался с ними лично, запоминают это на всю жизнь. Дельфинов есть за что любить: у каждого из них есть свое настоящее имя, они различают слова, и в древности их считали священными. Об этом подробнее в нашей подборке, которую мы сделали во Всемирный день китов и дельфинов.
- Дельфины имеют зубы, но пользуются ими только для ловли добычи. Однако они ее не жуют, а глотают целиком. А еще у них два желудка: в одном пища хранится, во втором она переваривается. Кстати, дельфины рожают детенышей хвостом вперед.
- Существуют не только морские, но и речные дельфины. Например, в Амазонке обитают розовые дельфины. Всего известно пять речных видов и 38 морских.
- Дельфины считаются самыми умными животными. Ученые уверены, что они присваивают себе имена, имеют собственные индивидуальные свистки. Дельфины слышат друг друга на расстоянии и способны определить, какие объекты находятся в направлении их движения. Некоторые особи способны понимать до 60 слов.
- Дельфины — животные с большой историей. Одни из самых старых изображений дельфинов найдены в городе Петра в Иордании. А основан он был в 312 году до нашей эры.
- Жители Древнего Рима верили, что дельфины несут души к "Островам Блаженных". В Древней Греции убийство дельфина считалось святотатством и каралось смертью.
- Считается, что до перехода в водную среду они жили на суше. Их плавники, выяснили ученые, раньше были лапами с пальцами. И размером они были меньше, чем сейчас.
- Некоторые дельфины доживают до 50 лет, хотя средняя продолжительность их жизни — 17 лет.
- Они способны развивать скорость до 7 миль в час. Человек встречал особей со скоростью около 20 миль в час.
- Кожа дельфинов очень чувствительная. Они могут пораниться даже при небольшом прикосновении с твердой поверхностью. Но и вылечиваются они довольно быстро. Они умирают, когда попадают в рыболовные сети.
- Дельфины не имеют обоняния, но различают вкусы.
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