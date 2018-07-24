Ресторан "Барнаул" приглашает на концерт рок-группы "Земляне", который состоится 22 ноября 2018 года. Знаменитый музыкальный коллектив непременно сделает этот вечер душевным и даже немного ностальгическим.
Группу "Земляне" можно назвать легендарной, ведь рок-команда остается сегодня популярной, как и 10, 20 и 30 лет назад. Во времена СССР, на пике популярности, она "гремела" не только на всем постсоветском пространстве, но и далеко за рубежом. Сегодня группа успешно гастролирует по стране и принимает участие во многих крупных музыкальных фестивалях. Их музыка звучит на популярных радиостанциях и центральных телеканалах. Сегодня в состав группы "Земляне" входят: Руслан Щукин — вокал, Анатолий Шендеров — ударные, Герман Ивашкевич — клавишные, Геннадий Мартов — гитара, Дмитрий Юрченко – бас.
Коллектив представит в Барнауле программу, состоящую из популярнейших и незабвенных хитов "Трава у дома", "Поверь в мечту", "Каскадеры" и других. Песни, известные всем, прозвучат в современной аранжировке и приобретут новое, современное звучание. Если хотите провести вечер весело, душевно и незабываемо, тогда посещение концерта "Землян" – то, что нужно.
Ресторан "Барнаул" – пожалуй, идеальная площадка для проведения концертов. Сюда нередко приезжают известные артисты, выступления которых проходят на самом высоком уровне. Уютная атмосфера, вкусный ужин и прекрасная музыка сделают вечер неповторимым!
Сбор гостей – 22 ноября в 19.00. Билеты уже в продаже. Вся информация — по указанным телефонам, на сайте и в соцсетях ресторана.
Ресторан "Барнаул":
Площадь Победы, 3
тел.: 8 (3852) 201-601, справки: 997-997
Kassy.ru: 8 (3852) 72-00-00
Kassir: 8 (3852) 58-16-98
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Комментарии
поверь в мечту,
Как в доброту людей,
Поверь в мечту, как в красоту,
Поверь в мечту и в путь...
1. Чем они легендарны?
2. Кто эти люди на фото и какое отношение к Землянам они имеют?
Им по сколько лет было 30 лет назад? Легенды,блин.
А между тем, в Барнауле живёт солист Землян из ранних составов группы... Жучков.