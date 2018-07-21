Фото: altaipriroda.ru
Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края призывает граждан не волноваться из-за дымки, которую можно наблюдать над Барнаулом.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, в последнее время участились обращения граждан с вопросом о происхождении дымки, которая наблюдается в окрестностях краевой столицы.
"Общественность выражает обеспокоенность, что причиной легкой задымленности могут быть ландшафтные пожары. В связи с этим Минприроды края разъясняет, что данное явление носит естественный природный характер и особенно отмечается в утренние часы", — указывают в Минприроды.
Появление дымки может объясняться тем, что в последние дни краевая столица находилась под влиянием антициклона, характерной особенностью вертикального распределения температуры воздуха в котором является наличие инверсии.
"Инверсия образуется, когда с увеличением высоты повышается температура воздуха, в защитном слое скапливается влага, которая поднимается с поверхностного слоя земли. За счет образования инверсионного слоя происходит накопление взвешенных веществ в приземном слое атмосферы. Данный процесс проявляется дымкой в виде помутнения воздуха, вызванного наличием в атмосфере продуктов конденсации водяного пара (мельчайших капелек воды)", — добавляют в краевом министерстве.
Действующих же ландшафтных пожаров на территории Барнаула и близлежащих районах не зарегистрировано.
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