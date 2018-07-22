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Барнаул ждет мощный концерт российской панк-группы "Порнофильмы"

, ИА "Амител"
Группа "Порнофильмы" исполнит в Барнауле свои лучшие песни

В 2018 году в Барнауле состоится большой юбилейный концерт московской панк-группы "Порнофильмы". Концерт пройдет 25 ноября в клубе "Фараон". Ребята исполнят лучшие песни за 10 лет существования команды.

Напомним, что "Порнофильмы" существуют с 2008 года и за свою карьеру выпустила более 10 релизов различной продолжительности, а альбом "Молодость и панк-рок" вывел группу в топ среди коллективов их направления. Абсолютно все релизы группы за 7 лет были записаны собственными силами в гараже в подмосковном городе Дубна. Пройдя путь от записей "подвального" качества, сейчас группа выдает такой звук на пластинках, которому могут позавидовать многие "студийные" артисты.

Примечательно, что все участники коллектива вегетарианцы, не употребляют алкоголь, наркотики и не курят.

Все подробности в группе мероприятия и в сообществе "ТриГрупп".

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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