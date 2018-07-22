26 октября в ДК Сибинергомаш пройдет необычное мультимедийное шоу "МультиЗавры". Это виртуальное путешествие в мир динозавров, где у каждого зрителя есть шанс узнать все подробности из жизни древних рептилий. Но зрители смогут не только посмотреть на оживших гигантов, но и выполнить очень сложную миссию – спасти остров, на котором живут динозавры от огненного вулкана.
"Необычные локации, ожившая инсталляция, уникальные светодиодные браслеты, которые были использованы на лучших европейских шоу, всё это создаст ощущение полного погружения в мир юрского периода", — рассказывают организаторы мероприятия.
Билеты уже в продаже, а все подробности в группе мероприятия.
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