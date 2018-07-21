Один человек на место: как идет приемная кампания в алтайские вузы

В Алтайском крае абитуриенты в 2018 году буквально "засыпали" своими заявлениями региональные вузы. Так, по состоянию на середину июля было подано почти в 1,5 раза больше заявлений на все направления подготовки по различным формам обучения, чем годом ранее.

19 июля в ходе совета ректоров Алтайского края с докладом по теме приемной кампании-2018 выступил врио министра образования и науки региона Александр Жидких. По его словам, в текущем году прием абитуриентов в крае ведут 8 государственных вузов, 14 филиалов, а также Барнаульская православная духовная семинария. Поступающим предлагают 101 направление подготовки для бакалавров, 18 направлений подготовки для специалистов и 78 — магистров.

"Бюджетными местами в этом году обеспечены 52,6% выпускников Алтайского края, что на 2,7% выше аналогичного показателя 2017 года", — подчеркнул Александр Жидких.

Общий объем контрольных цифр приема в вузы региона составил 7823 места, что на 364 места больше, чем в прошлом году. С учетом потребностей рынка труда максимальное количество бюджетных мест выделено по группам специальностей "Инженерное дело, технологии и технические науки" (31,4%), "Образование и педагогические науки" (25,4%), "Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки" (15%), "Здравоохранение" (8,4%).

При этом врио министра образования откровенно признал, что рекордного показателя 2013 года (по контрольным цифрам приема) край, к сожалению, пока не достиг, но постепенно движется в этом направлении.

Между тем по состоянию на 12 июля абитуриенты в Алтайском крае подали почти 40 тысяч заявлений на все формы обучения с учетом их дублирования. Для сравнения, год назад их насчитывалось около 27 тысяч. При этом говорить о том, что кардинально увеличилось число выпускников не приходится, скорее, абитуриенты стали более продвинутыми — страхуясь и подавая документы на максимально разрешенное число специальностей в разные вузы. Исходя из конкурса, наибольший ажиотаж наблюдается на экономических специальностях и направлениях, связанных с медициной.

К примеру, на данный момент в приемную комиссию АлтГУ подали документы более 6,5 тысяч абитуриентов, что стало рекордом за последние три года. По данным Amic.ru, огромным спросом у абитуриентов пользуется юрфак, а вот показатели МИЭМИС остались на прошлогоднем уровне.

Также врио министра рассказал о том, что ежегодно увеличивается размер стипендий, в регионе учитывают индивидуальные достижения абитуриентов. Так, победителям и призерам олимпиад из числа поступивших на бюджетное отделение в вуз выплачивает от 3 до 25 тысяч рублей ежемесячно вплоть до первой сессии.

Есть правда и те специальности, где конкурса как такового нет — один человек на место. Такие показатели зафиксированы в АГАУ по направлению "ветеринария", АГИК ("дирижирование"), Алтайском государственном гуманитарно-педагогическом университете ("землеустройство и кадастры", "биология"). Стоит отметить, что во всех случаях речь идет об очной форме обучения и бюджетных местах.

Тем временем в 2018 году в некоторых вузах края были открыты новые образовательные направления. Так, в АлтГТУ создали программу "Цифровые финансы", в АлтГУ — "Антропология и этнология", "Медиакоммуникации", "Фармация" и "Судебная и прокурорская деятельность". Впервые в этом году АлтГПУ ведет набор в институт психологии и педагогики на два новых направления бакалавриата — "Музыкальное образование" и "Межкультурная коммуникация в российско-китайском образовательном пространстве". После длительного перерыва объявлен набор на бакалавриат "Мировая художественная культура".