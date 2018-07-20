Правительство России приняло решение о создании в Минфине департамента по противодействию санкциям, сообщает РИА Новости, постановление о создании подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Согласно документу, у Министерства финансов появляется право увеличить численность своих департаментов с нынешних 24 до 25.
"Министерство финансов России осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении России и российских юридических лиц", — говорится в документе.
Ведомство также наделяется новым полномочием — взаимодействовать с иностранными госорганами и международными организациями по вопросам финансовых санкций.
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