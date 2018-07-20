ФСБ подтвердила задержание замминистра в Челябинской области

В управлении ФСБ по Челябинской области подтвердили информацию о задержании первого замминистра экономического развития региона Антона Бахаева и руководителя челябинского Агентства международного сотрудничества Ольги Алейниковой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Да, оба в настоящее время задержаны. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России ("Мошенничество")", — сказали в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время статуса подозреваемых у задержанных нет.
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