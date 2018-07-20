Возбуждено уголовное дело после публикации видеозаписи с пытками

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий после появления в СМИ информации о пытках в колонии в Ярославской области, сообщается на сайте областного управления СК.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а" ч. 3 ст. 286 УК России ("Превышение должностных полномочий с применением насилия")", — говорится в заявлении.
Как сообщает следствие, сотрудники УФСИН России на территории исправительной колонии №1, "действуя умышленно, явно превышая пределы своих должностных полномочий, применили насилие в отношении заключенного".
Уточняется, что они нанесли мужчине множественные удары руками, ногами и неустановленными предметами по туловищу и конечностям.
Ранее стало известно, что управления ФСИН и СК по Ярославской области проверяют сообщения СМИ о нарушениях в колонии.
20 июля на сайте "Новой газеты" был опубликован материал с 10-минутным видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН пытают мужчину.
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