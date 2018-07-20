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Кузнецова назвала главную причину несчастных случаев в детских лагерях

, ИА "Амител"
Она указала, что в свободное время подростки должны обязательно быть чем-то заняты

Фото: woman.rambler.ru

Главной причиной несчастных случаев в детских лагерях является человеческий фактор, заявила в эфире Радио "Комсомольская правда" уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Перед началом сезона все организации отдыха и оздоровления детей проходят проверки, на основании которых они получают заключения. Однако с началом смены случаются  какие-то происшествия, ведь ни один даже самый-самый хороший закон не гарантирует правильности его исполнения. К сожалению, в лагерях нередко нарушаются должностные инструкции, что и приводит к беде", — сказала Кузнецова.

Она отметила, что в то же время дети, отдыхающие летом в лагерях, находятся в большей безопасности, чем подростки, предоставленные сами себе.

Кузнецова указала, что в свободное время подростки должны обязательно быть чем-то заняты, поэтому субъектам следует развивать программы по трудоустройству. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

20.07.2018 21:39
- гость -

Основной причиной любых несчастных случаев является судьба. Но в последнее время по примеру американцев мы научились выискивать виновных и судиться с ними. А ещё в России развелась огромная армия чиновников, которые для оправдания своего существования штампует сотнями своды и правила, якобы для безопасности россиян, а на деле чтобы было что проверять. И противно смотреть сколько у них радости при несчастных случаях - ведь такой повод провести тотальные проверки и написать ещё десяток правил, которые нужно проверять.

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