Кузнецова назвала главную причину несчастных случаев в детских лагерях

Главной причиной несчастных случаев в детских лагерях является человеческий фактор, заявила в эфире Радио "Комсомольская правда" уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
"Перед началом сезона все организации отдыха и оздоровления детей проходят проверки, на основании которых они получают заключения. Однако с началом смены случаются какие-то происшествия, ведь ни один даже самый-самый хороший закон не гарантирует правильности его исполнения. К сожалению, в лагерях нередко нарушаются должностные инструкции, что и приводит к беде", — сказала Кузнецова.
Она отметила, что в то же время дети, отдыхающие летом в лагерях, находятся в большей безопасности, чем подростки, предоставленные сами себе.
Кузнецова указала, что в свободное время подростки должны обязательно быть чем-то заняты, поэтому субъектам следует развивать программы по трудоустройству.
Комментарии
Основной причиной любых несчастных случаев является судьба. Но в последнее время по примеру американцев мы научились выискивать виновных и судиться с ними. А ещё в России развелась огромная армия чиновников, которые для оправдания своего существования штампует сотнями своды и правила, якобы для безопасности россиян, а на деле чтобы было что проверять. И противно смотреть сколько у них радости при несчастных случаях - ведь такой повод провести тотальные проверки и написать ещё десяток правил, которые нужно проверять.