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Резкое изменение погоды ждет жителей Алтайского края в воскресенье, 22 июля.
В этот день, по данным регионального Гидрометцентра, в крае на большей части территории прогнозируют дожди, местами сильный ливневые дожди, грозы. Местами возможен град.
Дневные температуры в крае составят +18…+23 градуса, местами в восточных районах до +28 градусов. Ветер будет северный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров.
В Барнауле временами дождь, возможна гроза. Днем в краевой столице будет +19…+21 градус. Ветер северный, 5-10 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров.
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