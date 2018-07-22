Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру в двух уровнях площадью 130 квадратных метров продают в центре Барнаула за 7,9 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье расположено на улице Партизанской на пятом и шестом этажах кирпичного дома.
Автор объявления подчеркивает, что квартира находится в элитном жилом комплексе.
В квартире трехметровые потолки, имеется сауна, две лоджии, два санузла, хозяйственная комната, кладовка.
Во всех комнатах установлены кондиционеры. Имеется охрана, парковочное место.
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