11 человек, в том числе дети, погибли во время шторма, который разбушевался на озере Тейбл-Рок в штате Миссури США. Прогулочная моторная лодка-амфибия с 31 человеком на борту не выдержала напора ветра, порывы которого достигали 27 метров в секунду, и перевернулась, сообщает "Пятый канал".
Лишл половину пассажиров удалось спасти. Все пострадавшие были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии — сообщает портал USA Today. Однако, по меньшей мере пять пассажиров пропали без вести. Сейчас на месте работают водолазы.
Последние минуты до кораблекрушения удалось заснять на мобильные телефоны нескольким очевидцам.
Смертоносный шторм разыгрался на озере в штате Миссури вечером 19 июля. За мгновения до трагедии волны сильно раскачивали два небольших судна, плывших по озеру. Сообщается, что одно из них смогло доплыть до берега невредимым. Второе же перевернулось и затонуло.
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