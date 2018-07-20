Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится ни один из предложенных вариантов по пенсионному возрасту, сообщает РИА Новости.
"Когда меня спрашивали и сейчас спрашивают, какой из различных вариантов мне нравится, я и тогда, и сейчас могу сказать: никакой. Мне никакой не нравится, связанный с повышением возраста. Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится", — сказал Путин.
Он также назвал эту тему очень чувствительной для большого числа граждан: "Этот вопрос не вчера возник, он обсуждается так или иначе, с большей или меньшей интенсивностью на протяжении многих лет".
Путин подчеркнул, что это его личное мнение об изменениях в пенсионном законодательстве.
При этом он уточнил, что необходимо основываться не на эмоциях, а "на реальных оценках состояния экономики и перспектив её развития и социальной сферы".
Накануне Госдума в ходе заседания в четверг, 19 июля, приняла в первом чтении законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве.
Комментарии
Хотелось бы услышать от него - а кто это довел экономику до такого краха, что приходится пенсионеров обирать!