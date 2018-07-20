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Путин: ЧМ-2018 по футболу в России стал самым масштабным мероприятием

, ИА "Амител"
По его словам, успех турнира является объективно признанным фактом

Фото: gov-news.ru

Президент России Владимир Путин на заседании Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что чемпионат мира по футболу 2018 года стал самым масштабным спортивным событием, сообщает RT.

"Чемпионат для России стал самым масштабным международным спортивным событием. Он готовился восемь лет, потребовал серьёзных вложений, усилий сотен тысяч людей", — заявил Путин.

Он отметил, что чемпионат мира был организован на максимально высоком уровне.

По его словам, успех турнира является объективно признанным фактом.

Ранее Путин поблагодарил главного тренера сборной России Станислава Черчесова за игру команды на чемпионате мира.

Читайте также в сюжете: Чемпионат мира по футболу-2018
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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