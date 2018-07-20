Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена

Второй подозреваемый по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена — Арман Кудайбергенов — задержан полицией, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление начальника Департамента внутренних дел Алма-Аты Серика Кудебаева.
Кудайбергенов находился в розыске после совершения преступления. По информации Inform Бюро, в 2013 году он уже был осужден за грабеж.
Ранее сообщалось, что второй подозреваемый по делу об убийстве фигуриста Тена может быть арестован заочно.
Также сообщалось, что первый подозреваемый в расправе над казахстанским фигуристом Денисом Теном в Алма-Ате принял участие в следственном эксперименте на месте преступления.
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