Согласно проекту постановления правительства, новогодние каникулы в России продлятся с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, сообщает РИА Новости.
"В 2019 году будут следующие дни отдыха: с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года; с 23 по 24 февраля; с 8 по 10 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая; 12 июня; со 2 по 4 ноября", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, выходные дни 5 и 6 января, которые совпадают с нерабочими праздничными днями, предлагается перенести на 2 и 3 мая.
Также предлагается перенести день отдыха с субботы, 23 февраля, на пятницу, 10 мая.
В январе опрос показал, что более 50% граждан России одобряют длительные новогодние праздники.
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