Минобороны раскрыло содержание разговора Путина с Трампом о Сирии

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Хельсинки достигли определенных договоренностей по Сирии, пишет РБК.
В рамках договоренностей российская сторона подготовила и направила США предложения для организации работы по возвращению беженцев в места их постоянного проживания, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
В частности, речь идет о создании на базе Амманского мониторингового центра совместной российско-американско-иорданской группы, а также формировании аналогичной группы на территории Ливана.
Также, по словам Мизинцева, Россия предложила создать совместную группу по финансированию восстановления инфраструктуры Сирии.
"Представленные Россией предложения в настоящее время прорабатываются американской стороной", — отметил Мизинцев.
По оценкам российских военных, после начала военных действий в 2011 году Сирию покинули более 6,9 млн человек. По предварительной оценке, вернуться в места постоянного проживания в ближайшей перспективе могут более 1,7 млн сирийцев, тогда как разместить сейчас власти готовы лишь 336 тыс. Объясняется это тем, что в крупных городах и населенных пунктах, ставших ареной боев, инфраструктура разрушена на 40-70%
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