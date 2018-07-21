Суббота, 21 Июль, 04:00

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Что бы вы хотели видеть в Нагорном парке Барнаула (на еще не благоустроенной территории)?

Что нужно изменить в системе "Электронный проездной" в Барнауле?

Спецпроекты

Форум

$ 63,49
€ 73,93
452186
19°
Обь
233см -5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Задержание Марии Бутиной в США Шукшинские дни на Алтае-2018Выборы губернатора Алтайского края - 2018
Новости

Возможность встречи Путина и Трампа в Вашингтоне оценили в США

, ИА "Амител"
Госсекретарь США выразил надежду, что эта встреча состоится

Фото: observer.com

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможную встречу президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина осенью в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

"Я счастлив, что оба лидера очень важных стран продолжат встречаться. Если эта встреча пройдёт в Вашингтоне, это только к лучшему. Эти разговоры крайне важны", — сказал Помпео.

При этом он выразил надежду, что эта встреча состоится.

Ранее Трамп поручил помощнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить Владимира Путина в Вашингтон.

Материалы по теме

 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< июль 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
03:29
ФСБ ожидает роста расходов операторов связи на 10% из-за "закона Яровой" 0
02:21
Возможность встречи Путина и Трампа в Вашингтоне оценили в США 0
01:15
Фонд ОМС попросил у правительства почти 400 млрд рублей для врачей 0
00:16
Ученые предлагают разработать роботов-спасателей для космонавтов на Луне 0
23:40
Минобороны раскрыло содержание разговора Путина с Трампом о Сирии 0
23:26
Умерла переводчица книг о Гарри Поттере Мария Спивак 0
23:13
Названы даты новогодних праздников в 2019 году 0
22:37
Задержан второй подозреваемый в убийстве казахстанского фигуриста Тена 0
22:29
Путин поручил учредить памятную медаль ЧМ по футболу в России 0
22:11
Путин: ЧМ-2018 по футболу в России стал самым масштабным мероприятием 0
21:49
Путин: российская экономика стабильна 0
21:29
Путин заявил, что ему не нравится ни один из вариантов пенсионной реформы 1
21:17
"За минуты до смерти": появилось видео потерпевшего крушение судна в США 0
20:42
Кузнецова назвала главную причину несчастных случаев в детских лагерях 1
20:37
Возбуждено уголовное дело после публикации видеозаписи с пытками 0
20:23
ФСБ подтвердила задержание замминистра в Челябинской области 0
19:47
Медведев создает в Минфине департамент по противодействию санкциям 0
19:24
Голикова анонсировала увеличение расходов на поддержку пожилых в 20 раз 3
19:08
Коротко о главном: пенсионные страсти, новации с проездом и Мария Бутина
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июля
18:45
Буквы "БАРНАУЛ" в Нагорном парке отремонтируют и покрасят до 6 августа 1
18:28
ФСИН начала проверку после публикации видеозаписи с пытками 3
18:11
Названы основные подозреваемые по делу о госизмене в "Роскосмосе" 0
17:50
Идею Украины минировать Азовское море назвали очередным бредом 0
17:33
ЧС возможны в Горном Алтае из-за повышения воды в реке Чулышман 0
17:22
Посол в США назвал фарсом дело "шпионки" Марии Бутиной 4
17:14
Раздаем призы: Amic.ru подводит итоги теста на знание истории тортов 0
17:03
Подозреваемый в убийстве фигуриста Тена появился на месте преступления 1
16:49
Дополнительные авиарейсы в Москву вводят в Барнауле 0
16:40
Ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко попросила ликвидировать крайспортуправление 13
16:31
Экс-президент Южной Кореи приговорена еще к 8 годам тюрьмы за коррупцию 4
16:23
Найден, жив: на Алтае отыскали пропавшего жителя Горняка 0
16:11
Барнаульцы жалуются на "ночное зловоние" в спальном районе города 3
16:02
Трамп опубликовал видео, на котором Клинтон говорит о любви к России 0
15:47
SOS: группа украинских туристов попала в сложную ситуацию в горах Алтая 10
15:34
СМИ: ФСБ заподозрила сотрудников "Роскосмоса" в измене государству 3
15:24
Жители трех алтайских поселков будут голосовать за губернатора досрочно 3
15:14
Мэрия Барнаула не будет отказываться от системы оплаты проезда картой банка 1
15:02
Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе 4
14:50
Более 6 тысяч квартир построили в Алтайском крае за полгода 6
14:34
Школьный главбух на Алтае идет под суд за присвоение 150 тысяч рублей 0
14:23
Умерла Изольда Высоцкая – первая жена Владимира Высоцкого 0
14:15
Томенко обсудил с ректорами алтайских вузов планы по развитию региона 7
14:02
Заминировать Азовское море предложили на Украине 3
13:48
Похолодание с ливнями, грозами и градом придет в Алтайский край на выходных 1
13:33
Мясные "90-60-90": Роскачество определило идеальные параметры шашлыка 3
13:22
На Алтае распространяют фейковую информацию об аварии с девятью погибшими 9
13:11
Глава разведки США рассказал, что беседу Путина и Трампа не записывали 0
13:02
Оживленный перекресток в центре Барнаула на 1,5 часа оставят без светофоров 0
12:48
Стоп-кадр. Самая добрая барнаульская маршрутка 1
12:33
Россия готова отправить в космос экипаж из двух роботов "Федор" 4

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.