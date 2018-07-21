Возможность встречи Путина и Трампа в Вашингтоне оценили в США

Госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал возможную встречу президентов Соединенных Штатов и России Дональда Трампа и Владимира Путина осенью в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.
"Я счастлив, что оба лидера очень важных стран продолжат встречаться. Если эта встреча пройдёт в Вашингтоне, это только к лучшему. Эти разговоры крайне важны", — сказал Помпео.
При этом он выразил надежду, что эта встреча состоится.
Ранее Трамп поручил помощнику по национальной безопасности Джону Болтону пригласить Владимира Путина в Вашингтон.
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