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Отец Марии Бутиной рассказал, чем на самом деле занималась его дочь

, ИА "Амител"
Накануне в следственном изоляторе Вашингтона Марию Бутину впервые посетили российские дипломаты

Фото: кадр из видео

Отец задержанной в США по обвинению в шпионаже Марии Бутиной Валерий дал эксклюзивное интервью телеканалу "Россия 1".

Голос дочери отец последний раз слышал 14 июля. На следующий день ее арестовали в Вашингтоне. Валерий Бутин рассказал, чем на самом деле занималась женщина, которую американские власти записали в агенты влияния.

"Занималась она обучением. Плотно, ежедневно. Естественно, нагрузка очень высокая при обучении. Это не родной язык. Это масса незнакомых терминов. То есть, ей приходилось, ну, практически сутками учиться. Это очень напряженный график", — рассказал Валерий.

Наградой за упорный труд стал диплом магистра американского университета в Вашингтоне. Бутина получила его в мае этого года.

В ФБР, однако, считают, что степенью Бутина обязана Полу Эриксону, влиятельному республиканцу, с которым у нее дескать был роман и который выполнял за нее домашние задания. Именно через Эриксона россиянка, по версии ФБР, познакомилась с другими представителями консервативных кругов США. То, что человек, который вообще-то специализируется на международных отношениях, хочет применить свои знания на практике, для американских прокуроров оказалось откровением.

"Ей приходилось встречаться и контактировать со многими людьми. Это предполагает профессия будущая. Ну, определенным кругам, видимо, есть какой-то интерес в этом. То, что она не совершала ничего противоправного, — я в этом уверен", — отметил отец Марии.

Накануне в следственном изоляторе Вашингтона Марию Бутину впервые посетили российские дипломаты.

Читайте также в сюжете: Задержание Марии Бутиной в США
Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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