Меркель обвинила Россию в ведении гибридной войны

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с журналистами в Берлине в пятницу, 20 июля, заявила, что для России ведение гибридной войны является нормальным делом, передает ТАСС.
"Очевидно, что для России нормальным является ведение так называемой гибридной войны, под которой можно понимать дезинформацию", — отметила Меркель.
"Мы делаем ставку на то, чтобы представлять факты и аргументы <...>, и, как мне кажется, добились больших успехов в этом", — добавила она.
Меркель, в частности, напомнила о "деле Лизы", о котором в начале 2016 года рассказал Первый канал. СМИ со ссылкой на родственников школьницы сообщило, что мигранты похитили ее, когда та шла в школу в столичном районе Марцан, и совершили над ней насильственные действия. После того, как это дело получило широкий общественный резонанс, немецкие массмедиа обвинили Россию в манипулировании общественным мнением в Германии.
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