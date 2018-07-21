Третьего чиновника убили в Мексике за сутки

Избранный мэр города Буэнависта в штате Мичоакан убит в пятницу в Мексике, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал портал Excelsior.
Элисео Дельгадо был расстрелян неизвестными прямо напротив входа в здание городской администрации. Погибший стал мэром от коалиции "Вместе сделаем историю" будущего президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора.
Дельгадо стал третьим чиновником, убитым в Мексике только за пятницу. Ранее в тот же день были расстреляны городской советник от партии "Морена" города Тлакепаке (штат Халиско) и комиссар по общественным владениям поселка Сан-Мигель-Чималапас (штат Оахака).
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