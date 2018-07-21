В сети появилось видео, на котором депутат Чебоксарского городского Собрания VI созыва Антон Ковалев останавливает работающий вентилятор языком. Ролик публикует Telegram-канал "112". Когда видео было снято, не уточняется, пишет "Лента.Ру".
Депутат обратил на себя внимание пользователей интернета после того, как его задержали сотрудники ДПС — он управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. В полицию его доставили 18 июля. Ковалев отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает Srnsk.
После появления новостей об этом в социальных сетях вспомнили, что депутат известен трюком с вентилятором.
Комментарии
На пустых обещаниях хорошо язык накачал. Ещё пару тройку раз в депутаты сходит и у вертолета лопасти так же остановит.