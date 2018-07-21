В Барнауле в пятницу вечером, 20 июля, произошло ДТП с участием автомобиля такси, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".
"ДТП на Власихинской перед "Ашаном". О пострадавших не сообщается", — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, виноват водитель такси. "Нарушил это точно. Вдобавок не уступил дорогу "Тойоте". Выскочил поперек на Власихинскую, тут "Тойота" ему и прикурила, не ожидая такого странного маневра. Как будто таксист ни разу там не ездил", — рассказывает очевидец.
"Из такси с заднего пассажирского сиденья вышла девушка, очень испуганная. Я посмотрел — все живы", — рассказал один из членов сообщества.
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