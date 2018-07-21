Роберт Нил Дрисколл, адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что ее арест перед встречей американского и российского президента не был случайностью, передает ТАСС.
"Не уверен, чем объяснялись эти сроки, но знаю, что причины, которые они [органы прокуратуры США] изложили суду, не имеют никакого смысла", — пояснил адвокат.
Он добавил, что не располагает информацией о том, политическое ли дело Бутиной, однако считает ее невиновной.
"Могу сказать лишь то, что дело против Марии Бутиной, судя по тому, что я вижу, является чрезвычайно шатким", — уверен Дрисколл.
Адвокат отрицает, что ее арест спецслужбами США был вызван расследованием якобы российского вмешательства в американские выборы в 2016 году, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.
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