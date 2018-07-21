Мяч, который президент России Владимир Путин презентовал своему американскому коллеге Дональду Трампу, проходит проверку безопасности, сообщает LIFE со ссылкой на Associated Press.
Как отмечается, это стандартная процедура для всех подарков, которые получает президент.
Трамп после получения мяча рассказал, что отдаст его младшему сыну, 12-летнему Бэррону, который является футбольным фанатом.
Ранее директор Национальной разведки США Дэн Коутс на Аспенском форуме безопасности заявил, что уверен, что "за мячом очень тщательно присматривают"
Комментарии