Захарова объяснила фразу российского дипломата "посмотри на меня"

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в интервью "Коммерсанту" прокомментировала гневное выступление заместителя постпреда России в ООН Владимира Сафронкова в Совбезе ООН.
Эмоциональная речь Сафронкова, вновь стала предметом обсуждения в СМИ спустя год после скандала. Захарова объяснила отчаянием фразу "Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?"
"В предложении "Глаза-то не отводи" сконцентрирован, по сути, крик отчаяния. Один человек призывает другого ответить: что вы делаете, о чем вы говорите, как вам не стыдно, отдаете ли вы себе отчет в том, что вы сейчас натворите? Это фраза, понятная любому русскому. Непривычно для зала Совета Безопасности, где лирике и чувствам, как правило, нет места", — сказала Захарова.
Она также напомнила про слова министра обороны Великобритании Гэвина Уильямсона, который заявил, что "Россия должна отойти в сторону и заткнуться".
По мнению Захаровой это является примером хамства и пренебрежения в отношении целой страны и ее народа.
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