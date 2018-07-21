Российское ядерное оружие в несколько раз мощнее американского, пишут "Известия" со ссылкой на заключение, которое было сделано на портале бывших сотрудников ЦРУ и Сил специальных операций США SofRep.
Специалисты сравнили ядерную мощность различных атомных бомб, включая "Малыша" и "Толстяка", которые США сбросили на Японию. По информации портала, новейшие российские разработки значительно опережают мощнейшее оружие в других странах.
Так "Сармат" обладает мощностью 50 тыс. килотонн, а суперторпеда с подлодки "Статус-6" — 100 тыс. килотонн.
Для сравнения американская термоядерная бомба B-53 обладает мощностью в 9 тыс. килотонн. Эти показатели говорят о том, что российское ядерное оружие превосходит американское по силе по меньшей мере в 5,5 и 11,1 раза соответственно.
Также авторы материалы сравнили ядерные потенциалы КНР и КНДР. Так, китайская баллистическая ракета "Дунфэн-31" превосходит своего американского конкурента "Минитвен", который обладает мощностью 475 килотонн, в более чем два раза. Ее сила оценивается в тысячу килотонн. В свою очередь Северная Корея, по мнению экспертов, обладает бомбой мощностью 250 килотонн.
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когда будет превосходство медицины нашей, социальной политики, уровня зарплат простого населения?