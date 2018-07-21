Водитель, задавивший инспектора ГИБДД на Алтае, взят под стражу

В Заринске подозреваемому в посягательстве на жизнь сотрудника ГИБДД избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.
Напомним, что 18 июля 2018 года около 22 часов в Заринске 18-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-2107 в состоянии наркотического опьянения, увидев, что сотрудник полиции подал знак остановки транспортного средства, умышленно направил автомобиль в сторону инспектора ГИБДД.
Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудник полиции от полученных повреждений скончался на месте происшествия. В кратчайшие сроки молодой человек был задержан.
Установлено, что подозреваемый не имел права управления каким-либо транспортным средством, так как водительского удостоверения он никогда не получал.
20 июля по ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
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