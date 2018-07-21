В Алма-Аты закончилось прощание с погибшим от рук злоумышленников фигуристом Денисом Теном, сообщает "Интерфакс".
На гражданской панихиде с памятными речами выступали главы спортивных федераций республики, известные спортсмены, депутаты. Чиновники зачитали телеграммы соболезнования от президента Казахстана, акима Алма-Аты, главы Международного олимпийского комитета и Национального олимпийского комитета Казахстана.
После окончания церемонии прощания гроб с телом Тена, накрытый флагом Казахстана, под нескончаемые аплодисменты всего зала вынесли офицеры Минобороны. Впереди шли военнослужащие, которые несли подушечки с многочисленными медалями и наградами спортсмена.
Похороны Тена состоятся на кладбище в поселке Дружба в пригороде Алма-Аты.
Денис Тен был убит в минувший четверг, 19 июля, двумя молодыми людьми, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля. Спортсмен попытался их остановить и получил ножевое ранение в бедро. Тен скончался в больнице, куда был доставлен в критическом состоянии из-за потери крови. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Оба подозреваемых задержаны и признали свою вину.
Фигуристу было 25 лет. Он первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).
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